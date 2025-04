Notizieaudaci.it - Auto contro l’albero dopo la festa di compleanno a Lizzano: muoiono il festeggiato e tre amici

Quattro giovani sono morti in un incidente nel tarantinoQuattro ragazzi sono morti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2:30 di notte di domenica 6 aprile, in Puglia, sulla tangenziale all’altezza di(Taranto). La loro, una Fiat Idea, è uscita fuori strada e si è capovolta finendoun albero. Chi sono le vittime: c’è anche una minoreSono un operaio di 22 anni di Torricella, Giorgio Massaro, che era alla guida dell’, e tre studenti, Paolo Marangi, di 19, di Sava, Giorgia Narducci, di 16 anni, di Torricella, e Anita Di Coste, 16enne, di Manduria, le vittime dell’incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 110 che collegaa Faggiano, nel Tarantino.Tornavano da un locale di Tarantoaverildi Marangi, nato il 6 aprile.