Cambio Yen-dollaro quotato a 140 | è il momento giusto per investire?

La previsione di Goldman Sachs secondo cui il/yen potrebbe raggiungere quota 140 nel corso di quest’anno solleva interrogativi fondamentali per gli investitori e gli operatori del mercato valutario.Si tratterebbe di un apprezzamento di circa il 7% rispetto ai livelli attuali, ma cosa significa davvero questa previsione per gli investitori? E soprattutto, è ilper puntare su una valuta che potrebbe beneficiare di un contesto economico in rapida evoluzione?Yen-, la previsione di Goldman SachsSecondo gli analisti di Goldman Sachs, lo yen potrebbe guadagnare terreno grazie a una combinazione di fattori nei prossimi mesi. In primo luogo, la crescente incertezza economica negli Stati Uniti, alimentata da timori di una recessione legata a politiche interne di Donald Trump e a un contesto commerciale sfavorevole, spinge gli investitori verso asset rifugio come la valuta giapponese.