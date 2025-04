Tremila persone hanno partecipato alla Run for Autism 2025

Autism-Memorial Viridiana Rotondi, la corsa podistica di 10 km che si svolge in centro a Roma, organizzata da Progetto Filippide con Asd Lazio Olimpia Runners Team.Run for Autism 2025L'edizione 2025 è stata speciale perché inserita. Romatoday.it - Tremila persone hanno partecipato alla "Run for Autism" 2025 Leggi su Romatoday.it Un successo la tredicesima edizione della Run for-Memorial Viridiana Rotondi, la corsa podistica di 10 km che si svolge in centro a Roma, organizzata da Progetto Filippide con Asd Lazio Olimpia Runners Team.Run forL'edizioneè stata speciale perché inserita.

Tremila persone hanno partecipato alla "Run for Autism" 2025. Tremila persone in marcia "Nel 2025 deve vincere la pace". Oltre tremila persone alla Street parade di Modena. Roseto, tremila spettatori per i 39 anni di Sport per la Vita. Cala il sipario su Estate Bambini: "Oltre 3mila persone hanno partecipato". Festa della Befana. Tremila persone a Montignoso: "Valore identitario". Ne parlano su altre fonti

A Messina la fiaccolata per Sara. A Roma interrogato assassino di Ilaria - MESSINA. «Noi lotteremo con tutte le nostre forze, io personalmente lotterò fino all’ultimo dei miei giorni. Quello è un… Leggi ... (informazione.it)

Sport per la Vita, in tremila per la 39^ edizione: raccolti oltre 16.000 euro - ROSETO DEGLI ABRUZZI – Grande successo al PalaMaggetti di Roseto dove sabato 25 gennaio tremila persone hanno applaudito i campioni del Mondo di Pattinaggio Artistico che hanno partecipato alla 39° ... (ekuonews.it)

Oltre 270 persone hanno partecipato al Trofeo Camardella - La manifestazione, a cui hanno partecipato oltre 270 persone tra adulti e bambini, è servita per raccogliere circa 4.500 euro per la manutenzione del Bivacco Camardella, voluto dalla famiglia e ... (rainews.it)