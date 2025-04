Incidente stradale a Capaccio due giovani feriti

Incidente stradale la notte scorsa a Capaccio, in provincia di Salerno, sulla strada serale 18 in località Spinazzo. Due giovani, un ventenne e un 22enne, sono rimasti coinvolti in un violentissimo scontro tra le loro auto: una Volkswagen Golf e una Dacia Sandero. L'impatto, verificatosi intorno alle due, è stato violento tant'è che una delle due vetture si è ribaltata finendo fuori strada. Immediato l'intervento dei carabinieri, dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre i due giovani dalle lamiere contorte delle auto. Entrambi i feriti sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale civile di Battipaglia e al San Luca di Vallo della Lucania. Al momento le loro condizioni di salute sono gravi ma non sono in pericolo di vita.

