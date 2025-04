Internews24.com - Lecce Venezia 1-1, fanno tutto i giallorossi. La classifica aggiornata. Cosa cambia per l’Inter

di Redazione1-1,. Lanel corso del 31° turno di Serie AFinisce qui, allo stadio Via del Mare non si va oltre il pareggio. In veritàil, al 50? la sblocca con un autogol Gallo che regala il vantaggio al. Al 65? il capitano del, Baschirotto riagguanta la partita. Nella parte finale della partita diverse occasioni da una parte e dall’altra, all’83’ un fallo di Candè porta ad un calcio di punizione per i padroni di casa, batte Berisha ma la palla si infrange sulla barriera, un minuto dopo un colpo di testa ben indirizzato di Baschirotto viene parato da un salvifico intervento di Radu. Assaltose nei minuti finali ma il risultato non cambierà. Ecco il nuovo volto dellanel campionato italiano.