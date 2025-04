Metropolitanmagazine.it - Bastian Muller, il fidanzato di Ilary Blasi, faceva il maggiordomo, che lavoro fa oggi? La verità

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, 37 anni, da ormai due anni è ildi, 43 anni. Con lei condivide vita, gioie, preoccupazioni e vacanze. Ora è anche protagonista – insieme all’ex moglie di Francesco Totti, 48 anni – di “”, la docu-serie uscita il 9 gennaio su Netflix. Ma die del suo passato si sa davvero poco. Alcuni lo definiscono un «imprenditore», altri un «ricco ereditiere». Il settimanale “Gente” ha provato a indagare su, rivelando che in passato lavorava comein un albergo svizzero. Voci che erano già circolate in passato, ma che non sono mai state confermate dal diretto interessato. Nei primi mesi di frequentazione con, i giornali di gossip hanno definito«ricco ereditiere» e «uomo d’affari», ma il settimanale “”, nel febbraio 2023, ha spiegato che ildinon è il «rampollo» che si credeva.