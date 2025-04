Classifica aggiornata Serie A | come cambia dopo Lecce Venezia In attesa di Juventus-Roma…

È terminata 1-1 la sfida Lecce-Venezia, sfida importante per gli equilibri salvezza delle due squadre. Ecco come cambia la Classifica di Serie A dopo questo match, in attesa della Juventus in campo questa sera all'Olimpico contro la Roma.

Inter 68 (31)
Napoli 64 (30)
Atalanta 58 (30)
Bologna 56 (30)
Juventus 55 (30)
Roma 52 (30)
Lazio 52 (30)
Fiorentina 52 (31)
Milan 48 (31)
Udinese 40 (31)
Torino 39 (30)
Genoa 38 (31)
Como 33 (31)
Verona 30 (30)
Cagliari 29 (30)
Parma 27 (31)
Lecce 26 (31)
Empoli 23 (30)
Venezia 21 (31)
Monza 15 (31)

