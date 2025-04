Rompipallone.it - Ultim’ora Roma-Juve, assenza pesante? le ultime dalla Capitale

Brutte notizie per mister Ranieri: un altro titolare rischia seriamente di saltare il big match contro i bianconeriIn casal’adrenalina per la sfida contro lantus è ormai alle stelle. Una partita che va ben oltre la semplice rivalità sportiva: si gioca tanto, forse tutto, in chiave Champions.La squadra giallorossa, reduce da un periodo di alti e bassi, sa bene che la gara di questa sera allo Stadio Olimpico può essere un crocevia decisivo per il finale di stagione. Ma proprio quando sembrava tutto pronto, ecco l’imprevisto che rischia di scombinare i piani., pessime notizie dall’infermeria: Ranieri perde un topA poche ore dal fischio d’inizio, da Trigoria arriva una notizia che gela l’ambientenista: Lorenzo Pellegrini ha riportato un infortunio al polpaccio durante la partitella di rifinitura.