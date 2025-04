It.insideover.com - Il Qatargate israeliano può essere la fine politica per Benjamin Netanyahu

Gerusalemme, 31 marzo 2025. Una giornata che potrebbe segnare una svolta, non solo per il destino politico di, ma per l’intero assetto istituzionale di Israele. Il primo ministro, figura tanto carismatica quanto controversa, si è trovato a lasciare in fretta e furia il tribunale di Tel Aviv, dove era impegnato nel suo lungo processo per corruzione, per rispondere a una convocazione urgente. Motivo? Testimoniare in un’indagine parallela, ribattezzata, che scuote i palazzi del poterecon accuse di legami opachi tra i suoi più stretti collaboratori e il ricco emirato del Golfo. Due sospettati, membri del suo entourage, sono stati arrestati nella stessa mattinata, mentre un bavaglio giudiziario impedisce di conoscere i dettagli più scabrosi di questa vicenda.