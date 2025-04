Qr code sulle bottiglie di vino e obbligatorio in etichetta | cosa cambia

code obbligatorio sulle etichette delle bottiglie, previsto da una proposta della Commissione Europea, ha suscitato diverse reazioni. Se da un lato si apprezza la volontà di garantire maggiore trasparenza per i consumatori, dall'altro emergono delle preoccupazioni riguardo agli aspetti burocratici che potrebbero rallentare il processo e complicare ulteriormente la situazione per le aziende vinicole.Qr code obbligatorio sulle bottiglie di vino, cosa prevede la nuova proposta europeaLa Commissione Europea ha recentemente presentato una proposta che prevede l'introduzione obbligatoria di un qr code sulle bottiglie di vino, per garantire ai consumatori l'accesso a informazioni complete e dettagliate sul prodotto che stanno acquistando. Il Qr code, quindi, consentirà a chi acquista una bottiglia di vino di scansionare il codice con uno smartphone e accedere immediatamente a una pagina web con tutte le informazioni necessarie, senza che l'etichetta debba essere sovraccaricata di dati.

