Ilgiorno.it - Don Marco Zappa si dimette dalla parrocchia di Inveruno. "Cercava incontri gay in rete, nessun reato"

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 6 aprile 2025 – Una crisi di coscienza che lo attanagliava da tempo e che lo ha spinto alla fine a prendere una decisione su cui meditava da giorni: lasciare laSan Martino die prendersi, d’accordo con la Curia di Milano, un periodo di riflessione. Don, 51 anni, venerdì ha comunicato ai suoi superiori, in primis a monsignor Luca Raimondi, vescovo ausiliare e vicario episcospale della zona pastorale di Rho sotto cui ricade, la decisione di non poter più continuare la sua missione sacerdotale a, dov’era arrivato nel settembre del 2019. Delle vere e proprie dimissioni, pur respinte. Fulmine a ciel sereno Una notizia che è arrivata sabato come un fulmine a ciel sereno nel paese di ottomila abitanti del Magentino, dove tuttavia da settimane – in una realtà piccola dove tutti si conoscono – in tanti erano a conoscenza del periodo di grande difficoltà che stava attraversando il prevosto 51enne originario di Cantù, nel Comasco.