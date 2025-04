Cagliari parla Melis nel pre partita | Felici di avere i nostri tifosi oggi importante avere il loro sostegno Empoli? Scontro diretto vogliamo farci trovare pronti

Cagliari, Stefano Melis, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN nel pre partita del match contro l’Empoli. Le parole Il dg del Cagliari, Stefano Melis, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre-partita della sfida contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN: tifosi – «Che ci siano i nostri tifosi è fondamentale. Il Cagliari ha fatto di . Calcionews24.com - Cagliari, parla Melis nel pre partita: «Felici di avere i nostri tifosi oggi, importante avere il loro sostegno, Empoli? Scontro diretto, vogliamo farci trovare pronti» Leggi su Calcionews24.com Il dg del, Stefano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN nel predel match contro l’. Le parole Il dg del, Stefano, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre-della sfida contro l’. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN:– «Che ci siano iè fondamentale. Ilha fatto di .

Il Direttore generale Melis con DAZN. Cagliari, Melis: "Fatto di tutto per avere i tifosi, felici di averli al nostro fianco". Melis nel pre partita: «La sfida con il Parma va affrontata come tutte le altre! Nel girone di ritorno...» -. Cagliari, Melis: "Stanchi che i nostri tifosi siano discriminati". Aeroitalia e Cagliari Calcio insieme per la stagione 2024/2025. Pier Paolo Melis, l'incordatore, "stringer" del team azzurri: presente anche alla Coppa Davis 2024.

