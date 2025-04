Secoloditalia.it - Rendez-Vous: la rassegna dedicata al cinema francese chiude a Roma e prosegue il tour italiano

Si conclude stasera, domenica 6 aprile ail festival dedicato al. La manifestazione, alla sua XV edizione, si è aperta alNuovo Sacher, dove sono stati accolti film e ospiti della. Il viaggio, partito dalla Capitale, fa tappa, con sezioni speciali e ospiti, anche a Bologna, Firenze, Napoli e Palermo.Are il festival, domenica sera alNuovo Sacher, Guillaume Senez con il film in anteprima italiana, Ritrovarsi a Tokio. Sei anni dopo Nos batailles, Guillaume Senez torna a dirigere Duris scandagliando la genitorialità e lo choc des cultures in un sobrio e struggente melodramma. E torna anche la paternità, come tema centrale dell’opera del regista, che affida alla delicatezza di sguardo del suo interprete questa balade di un padre in cerca di sua figlia.