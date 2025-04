Internews24.com - Pagelle Parma Inter, Darmian segna e riscatta l’autorete dell’andata. I voti dei quotidiani

di Redazione, con la rete di ieridella gara di andata. Ideiper il calciatore2-2 questo il risultato dial triplice fischio. Non brillante la prestazione mostrata in campo dai ragazzi di Inzaghi – ieri in tribuna causa squalifica – e al suo posto Farris. Partono forte i nerazzurri che al termine del primo tempo conducevano per 2-0, silano dueventi importanti di Sommer su Bonny e Man. Dopo 10 minuti dall’avvio della ripresa, gli emiliani accorciano le distanze. Il gol tramortisce i nerazzurri che dopo nove minuti ne prendono un altro per quello che sarà il verdetto definitivo al termine della sfida. I cambi non hanno aiutato, rivedibile la sostituzione di Dimarco per Zalewski e quelle di Calhanoglu e Lautaro.