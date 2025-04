Anteprima24.it - Campania protagonista al Vinitaly, spicca l’area Irpinia-Sannio

Tempo di lettura: 2 minutiI vini dellanuovamente grandi “attori” al, nella 57/a edizione che ha aperto i battenti stamane in Fiera a Verona per chiudere mercoledì 9 aprile. I padiglioni sono stati presi d’assalto già dalle prime ore della mattinata, con un afflusso costante. Con 111 aziende su una superficie di 3 mila metri quadrati, grandenel padiglione dellaè la collettiva guidata dalla Camera di Commercioe dai due Consorzi di tutela dei vini d’.Il distretto enologico irpino-sannita produce in media 35 milioni di bottiglie l’anno per un controvalore complessivo alla produzione, rilevato dalla Regione, di 120 milioni di euro, oltre i 2/3 del totale regionale. Circa 300 imprese verticali che vinificano e imbottigliano prodotti a marchio, una superficie vitata che con quasi 17 mila ettari rappresenta i due terzi del vignetoe un valore dell’export di vino di quasi 30 milioni di euro nel 2024, il 7% in più rispetto all’anno precedente, per una quota sul totale delle spedizioni regionali che sale al 68%.