Ilrestodelcarlino.it - Incidente in quad nel Modenese, muore a 48 anni

Montese (Modena), 6 aprile 2025 – Tragedia questa mattina a Montese, in provincia di Modena dove un uomo di 48è morto dopo aver avuto unin. Cosa è successo Poco prima delle 11 in via Lotti, nella frazione di Salto, mentre stava provando il mezzo si è schiantato contro un muretto. Fatale il trauma al capo. I soccorsi e i rilievi Sul posto 118 e carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica.