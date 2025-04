A De Zerbi è rimasto un solo difensore centrale ma non vuole cambiare tatticamente il Marsiglia L’Equipe

Zerbi a Marsiglia tira dritto. Lo scrive anche L’Equipe che sottolinea come il tecnico italiano non abbia alcuna intenzione di cambiare, anche tatticamente le sua squadra. Preferisce giocare con dei centrocampisti nella linea difensiva piuttosto che trovare un’alternativa che gli permetta di disporre i giocatori nei loro ruoli. Il Marsiglia è reduce da tre sconfitte consecutive in Ligue1 (contro Lens, Psg e Reims).Per De Zerbi sono meglio i centrocampisti in difesa che cambiare qualcosa tatticamenteSull’Euquipe si legge:“Dopo la trasferta di Lens del 23 novembre, che ha inaugurato un periodo poco roseo nel gioco e nei risultati del Marsiglia (3-1), Roberto De Zerbi si è affidato a una difesa a tre. La recente carenza di punti non lo ha finora spinto a cambiare sistema. Interrogato su questa possibilità venerdì in conferenza stampa, il tecnico italiano è rimasto evasivo: «Abbiamo solo un difensore rimasto in squadra (Derek Cornelius), quindi per giocare con undici, avremo bisogno di centrocampisti che giochino in difesa, non è questo il problema. Ilnapolista.it - A De Zerbi è rimasto un solo difensore centrale ma non vuole cambiare tatticamente il Marsiglia (L’Equipe) Leggi su Ilnapolista.it Detira dritto. Lo scrive ancheche sottolinea come il tecnico italiano non abbia alcuna intenzione di, anchele sua squadra. Preferisce giocare con dei centrocampisti nella linea difensiva piuttosto che trovare un’alternativa che gli permetta di disporre i giocatori nei loro ruoli. Ilè reduce da tre sconfitte consecutive in Ligue1 (contro Lens, Psg e Reims).Per Desono meglio i centrocampisti in difesa chequalcosaSull’Euquipe si legge:“Dopo la trasferta di Lens del 23 novembre, che ha inaugurato un periodo poco roseo nel gioco e nei risultati del(3-1), Roberto Desi è affidato a una difesa a tre. La recente carenza di punti non lo ha finora spinto asistema. Interrogato su questa possibilità venerdì in conferenza stampa, il tecnico italiano èevasivo: «Abbiamounin squadra (Derek Cornelius), quindi per giocare con undici, avremo bisogno di centrocampisti che giochino in difesa, non è questo il problema.

De Zerbi, stop a un lungo girovagare | Torna in Serie A e lotterà finalmente per la Champions - Roberto De Zerbi il prescelto per aprire un nuovo ciclo. Dopo un lungo girovagare potrà lottare per la Champions League in Serie A. (calcioinpillole.com)

De Zerbi e lo scontro con i giocatori del Marsiglia: scatta l'ammutinamento. «Mi volete far fallire? Falliremo insieme» - Battaglia all'arma bianca tra l'allenatore (che vuole il ritiro permanente) e i suoi calciatori accusati di remare contro: «Non vedo mai la mia famiglia. Quindi nemmeno voi vedrete le vostre» ... (msn.com)

De Zerbi, rottura con lo spogliatoio a Marsiglia. E il Milan si avvicina - L'ex tecnico del Sassuolo è il primo nome per succedere a Conceicao Roberto De Zerbi è in pole position per la panchina del Milan. Il tecnico italiano, già passato per la Serie A con Benevento e sopra ... (msn.com)