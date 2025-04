Quotidiano.net - Borse, verso una settimana al cardiopalma? I dazi, la risposte Ue, l’imprevedibilità di Trump, la Bce e i dati Usa. Ecco la guida

Roma, 6 aprile 2025 – Lemondiali appese a Donald, ai suoi, ai suoi calcoli strani, alle reazioni degli altri Paesi. Venerdì le contromosse della Cina hanno affondato i mercati che già erano abbondantemente in rosso. Come partirà lasui listini? Sono molti gli appuntamenti che possono influenzare l’andamento nei dei listini nei prossimi giorni, durante i quali non sono escluse dinamiche da montagne russe. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi sono entrati in vigore iuniversali Usa al 10%, mercoledì 9 aprile toccherà a quelli bilaterali: si vedrà ora se ci sarà spazio per accordi che ne riducano la portata. Anche perché nello stesso giorno Bruxelles risponderà alle tariffe messe in campo nei giorni scorsi da Washington, quelle su acciaio e alluminio. Ma laè fitta di incontri e verbali da tenere d’occhio.