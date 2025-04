Quifinanza.it - Come risparmiare sui treni regionali Trenitalia, le offerte del momento

Leggi su Quifinanza.it

Negli ultimi due anni le tariffe ferroviarie hanno registrato degli aumenti dei prezzi dei biglietti a livello nazionale. Secondo i dati Istat, infatti, il rialzo dei costi è stato più dell’11% e ha penalizzato soprattutto chi dipende dal trasporto pubblico per studio, lavoro o per le necessità quotidiane. E sono proprio costoro quelli che maggiormente cercanoper poter viaggiare suitalia. Ecco le principali del.Leditaliatalia non propone soltantosuiFrecciarossa ma anche per viaggiare sui. Le principali promozioni delsono:Regionale Revolution 50%;Italia in Tour;Viaggia con me;School Group Regio;Scout Group Regio.funziona l’offerta Regionale Revolution 50%detto, l’inflazione sui trasporti ha segnato negli ultimi due anni un incremento dell’11% del costo dei biglietti ed è proprio per questo che in molti cercanoper