sorpresa di Papa Francesco oggi, domenica 6 aprile 2025, in piazza San Pietro. Il Pontefice, al termine della Messa in occasione del Giubileo degli Ammalati, è sceso in sedia a rotelle sul sagrato della Basilica per la benedizione, dicendo solo poche parole la microfonoL'articolo Papa Francesco: a sorpresa in piazza San Pietro. “Buona domenica a tutti, grazie tante” proviene da Firenze Post. .com - Papa Francesco: a sorpresa in piazza San Pietro. “Buona domenica a tutti, grazie tante” Leggi su .com dioggi,6 aprile 2025, inSan. Il Pontefice, al termine della Messa in occasione del Giubileo degli Ammalati, è sceso in sedia a rotelle sul sagrato della Basilica per la benedizione, dicendo solo poche parole la microfonoL'articolo: ainSan. “” proviene da Firenze Post.

