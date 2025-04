Nasconde la droga negli slip | sequestrati in carcere 110 grammi di sostanze tra cocaina e crack

sequestrati 110 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina e crack, nel carcere di San Donato. L'operazione è stata portata avanti dalla polizia penitenziaria, sabato 5 aprile. In particolare, è stata effettuata una perquisizione nei confronti di un detenuto che aveva terminato un colloquio con. Ilpescara.it - Nasconde la droga negli slip: sequestrati in carcere 110 grammi di sostanze, tra cocaina e crack Leggi su Ilpescara.it 110distupefacenti, tra, neldi San Donato. L'operazione è stata portata avanti dalla polizia penitenziaria, sabato 5 aprile. In particolare, è stata effettuata una perquisizione nei confronti di un detenuto che aveva terminato un colloquio con.

