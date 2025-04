Nico Gonzalez vicino ad un traguardo importante in Roma Juve | e quel suggestivo precedente… Dentro la notte dell’argentino

JuventusNews24Nico Gonzalez vicino a tagliare un traguardo importante in Roma Juve: e c’è anche un suggestivo precedente. Dentro la notte dell’argentinoAttraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha svelato le statistiche relative al match contro la Roma, in programma questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Due riguardano Nico Gonzalez, che partirà titolare contro i giallorossi sulla trequarti insieme a Yildiz alle spalle di Vlahovic.Nicolas – a quota 149 – è vicino alle 150 presenze nei cinque maggiori campionati europei: 45 con lo Stoccarda, 86 con la Fiorentina e 18 con la Juventus.Poi un precedente suggestivo: l’argentino ha fatto il suo esordio in Serie A proprio contro la Roma, allo Stadio Olimpico il 22 agosto 2021 con la Fiorentina; inoltre ha preso parte a una rete in ciascuna delle sue ultime due gare da titolare contro i giallorossi nella competizione: gol il 9 maggio 2022 su calcio di rigore e un assist il 10 marzo 2024. Juventusnews24.com - Nico Gonzalez vicino ad un traguardo importante in Roma Juve: e quel suggestivo precedente… Dentro la notte dell’argentino Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24a tagliare unin: e c’è anche unprecedente.laAttraverso il proprio sito ufficiale, laha svelato le statistiche relative al match contro la, in programma questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Due riguardano, che partirà titolare contro i giallorossi sulla trequarti insieme a Yildiz alle spalle di Vlahovic.las – a quota 149 – èalle 150 presenze nei cinque maggiori campionati europei: 45 con lo Stoccarda, 86 con la Fiorentina e 18 con lantus.Poi un precedente: l’argentino ha fatto il suo esordio in Serie A proprio contro la, allo Stadio Olimpico il 22 agosto 2021 con la Fiorentina; inoltre ha preso parte a una rete in ciascuna delle sue ultime due gare da titolare contro i giallorossi nella competizione: gol il 9 maggio 2022 su calcio di rigore e un assist il 10 marzo 2024.

