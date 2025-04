Ilfattoquotidiano.it - Auto travolge un gruppo di 5 ragazzi vicino ad Alessandria: uno è all’ospedale in codice rosso

Cinque giovani sono stati travolti nella notte da un’in provincia di. Da quanto emerso, i, tre maggiorenni e due minorenni, di cui uno rimasto illeso, camminavanoal casellostradale di Vignole Borbera, lungo la statale che da Borghetto porta ad Arquata Scrivia, e stavano rientrando a casa, intorno alle 4, dopo una serata passata in un locale della zona. Sul posto, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco di Novi, sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato trelocale ingiallo, mentre il quarto, più grave,diin. Il giovane non dovrebbe comunque essere in pericolo di vita. Proseguono intanto gli accertamenti dei militari dell’Arma per capire chi fosse l’uomo alla guida del mezzo e se fosse sotto l’effetto di alcol o stupefacenti.