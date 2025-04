Pensione di maggio | ritardo nei pagamenti e novità sugli aumenti

A causa della festività del 1° maggio, i pagamenti delle pensioni di maggio subiranno un ritardo. Questo riguarderà sia chi riceve l'accredito bancario che chi ha scelto il pagamento tramite posta. La giornata dedicata ai lavoratori, infatti, impedisce l'elaborazione dei pagamenti, che verranno posticipati al giorno lavorativo successivo. Ma cosa aspettarsi dalla Pensione di maggio?

