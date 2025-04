Bergamo oltre 500 persone alla Corridog in centro città

Bergamo. È stata un grande successo l'undicesima edizione della Corridog, manifestazione ideata da Emanuela Ruch a favore dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Bergamo.oltre 500 le adesioni alla manifestazione, organizzata dall' Associazione Climarte con la direzione artistica di Proloco Bergamo e con la collaborazione del Comune di Bergamo – Assessorato a Transizione Ecologica, Ambiente e Verdi, con l'assessora Oriana Ruzzini in prima fila alla partenza da Piazza Dante.La camminata "a sei zampe" è da sempre dedicata al migliore amico dell'uomo: la città ha accolto i cani accompagnati dai loro padroni, conducendoli in un suggestivo percorso per le vie del centro. Un'ottima occasione per assaporare il piacere di una passeggiata all'aria aperta in compagnia.Dopo la partenza in Piazza Dante, il percorso è proseguito al Sentierone, Piazza Matteotti, Via XX Settembre, Piazza Pontida, Via Moroni, vicolo di collegamento verso Via San Lazzaro, Triangolo, poi pit stop al parco onorevole Brighenti, per poi proseguire in via San Lazzaro, Largo 5 Vie, Piazza Pontida, Via XX Settembre, Piazza Matteotti, Sentierone, Piazza Dante.

