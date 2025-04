Ribaltone Napoli ballottaggio deciso | il colpo di scena

colpo di scena alla vigilia della sfida contro il Bologna.La squadra di Antonio Conte si prepara a vivere una sfida che potrebbe essere più importante del previsto per diversi motivi: il Napoli non vince due gare consecutive da gennaio e, considerato il pareggio dell’Inter a Parma, una vittoria porterebbe gli azzurri a un solo punto dalla vetta. L’avversario, tuttavia, non è da sottovalutare. Il Bologna ha vinto le ultime sei partite tra campionato e Coppa Italia.Gli uomini di Vincenzo Italiano sono in grande forma e vogliono chiudere la stagione nel migliore dei modi, passando anche da match difficili come quello contro il Napoli. Antonio Conte dovrà scegliere bene l’undici titolare, perchè contro i rossoblù serve una condizione fisica quasi impeccabile. Spazionapoli.it - Ribaltone Napoli, ballottaggio deciso: il colpo di scena Leggi su Spazionapoli.it Arriva la notizia inaspettata, tifosi sorpresi dal possibiledialla vigilia della sfida contro il Bologna.La squadra di Antonio Conte si prepara a vivere una sfida che potrebbe essere più importante del previsto per diversi motivi: ilnon vince due gare consecutive da gennaio e, considerato il pareggio dell’Inter a Parma, una vittoria porterebbe gli azzurri a un solo punto dalla vetta. L’avversario, tuttavia, non è da sottovalutare. Il Bologna ha vinto le ultime sei partite tra campionato e Coppa Italia.Gli uomini di Vincenzo Italiano sono in grande forma e vogliono chiudere la stagione nel migliore dei modi, passando anche da match difficili come quello contro il. Antonio Conte dovrà scegliere bene l’undici titolare, perchè contro i rossoblù serve una condizione fisica quasi impeccabile.

Esonero Pecchia, TMW: Parma alla ricerca del sostituto, spuntano due nomi. Ribaltone Napoli, ballottaggio deciso: il colpo di scena. Ne parlano su altre fonti

Perché il centrodestra dà l’assalto al ballottaggio - Il sospetto che dietro la norma anti-ballottaggi nei Comuni presentata dal centrodestra di governo come emendamento al decreto elezioni ci sia anche la paura ... (repubblica.it)

Ribaltone Napoli, è cambiato tutto: l’ha deciso Conte - Il Napoli sta per giocare contro il Venezia, ma in casa azzurra bisogna anche segnalare una scelta importante di Conte Il Napoli sta per scendere sul campo dello Stadio Luigi Penzo per sfidare il ... (informazione.it)

Conte, deciso l’undici titolare per Lazio-Napoli: c’è un solo ballottaggio! - A causa dei numerosi indisponibili, contro la Lazio, il tecnico del Napoli dovrà attuare l'ennesimo ... Tuttavia, il ballottaggio che non sta facendo dormire il mister sembrerebbe essere quello ... (informazione.it)