LIVE Motocross GP Sardegna MXGP 2025 in DIRETTA | Lucas Coenen al comando!

DIRETTA LIVE-6 BONACORSI, superato Gifting per la quarta piazza.-5 Herlings si trova solo diciottesimo, non al massimo della condizione fisica.-4 Maxime Renaux si trova ultimo in questo momento, gravi problemi in partenza.-3 Ecco i primi dieci al momento:1 96 Coenen, Lucas BEL KTM 5:29.065 2 1:46.928 1 1:48.354 1:46.928 0:27.009 Inter 12 24 Horgmo, Kevin NOR HON 5:35.911 2 0:09.023 0:09.023 1:49.991 2 1:49.991 1:51.227 0:29.186 Inter 13 517 Gifting, Isak SWE YAM 5:39.326 2 0:11.532 0:02.509 1:51.348 2 1:51.348 1:52.195 0:28.280 Inter 14 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 5:40.410 2 0:12.546 0:01.014 1:50.386 2 1:50.386 1:53.216 0:28.210 Inter 15 132 Bonacorsi, Andrea ITA FAN 5:41.811 2 0:13.681 0:01.135 1:50.718 2 1:50.718 1:54.607 0:27.944 Inter 16 243 Gajser, Tim SLO HON 5:43. Oasport.it - LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2025 in DIRETTA: Lucas Coenen al comando! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-6 BONACORSI, superato Gifting per la quarta piazza.-5 Herlings si trova solo diciottesimo, non al massimo della condizione fisica.-4 Maxime Renaux si trova ultimo in questo momento, gravi problemi in partenza.-3 Ecco i primi dieci al momento:1 96BEL KTM 5:29.065 2 1:46.928 1 1:48.354 1:46.928 0:27.009 Inter 12 24 Horgmo, Kevin NOR HON 5:35.911 2 0:09.023 0:09.023 1:49.991 2 1:49.991 1:51.227 0:29.186 Inter 13 517 Gifting, Isak SWE YAM 5:39.326 2 0:11.532 0:02.509 1:51.348 2 1:51.348 1:52.195 0:28.280 Inter 14 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 5:40.410 2 0:12.546 0:01.014 1:50.386 2 1:50.386 1:53.216 0:28.210 Inter 15 132 Bonacorsi, Andrea ITA FAN 5:41.811 2 0:13.681 0:01.135 1:50.718 2 1:50.718 1:54.607 0:27.944 Inter 16 243 Gajser, Tim SLO HON 5:43.

GP of SARDEGNA 2025 – RIOLA SARDO – Results and points!. WORLDWIDE TV COVERAGE – JOIN US FOR THE MXGP OF SARDEGNA!. MXGP of Sardegna: Kay De Wolf e Jorge Prado in gara 2. MXGP 2025 #4 - Tutti gli orari del GP di Sardegna. MXGP di Sardegna: orari TV. Mondiale MXGP e MX2 2023: quando inizia, calendario, piloti favoriti, dove vederla in tv e live streaming su discovery +. Ne parlano su altre fonti

LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2025 in DIRETTA: attesa per il ritorno di Tony Cairoli con la Ducati! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della MXGP GP Sardegna 2025, torna Herlings. (oasport.it)

Motocross oggi in tv, GP Sardegna 2025: orari MXGP e MX2, programma, streaming - A Riola Sardo si concluderà oggi, domenica 6 aprile, il GP di Sardegna di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della quarta tappa della ... (oasport.it)