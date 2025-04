Internews24.com - Bocci su Parma Inter: «Superficialità e presunzione. Per vincere gli scudetti…»

di Redazioneha parlato dianalizzando la prestazione dei nerazzurri che si sono fatti beffare dagli emiliani, pareggiando il matchvenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, Alessandro, ha commentato la prestazione dell’nella sfida del sabato pomeriggio contro il. Beffa clamorosa per i nerazzurri che hanno gettato alle ortiche la possibilità di allungare sul Napoli di Conte. Critico il commento sull’atteggiamento della squadra di Inzaghi.PAROLE – «L’si fa male da sola e sul più bello, all’alba della 31ª giornata che poteva essere decisiva per lo scudetto. È vero che mercoledì la squadra di Inzaghi ha giocato 95 minuti ad alta intensità nel derby di Coppa Italia e che martedì, in Baviera, l’attende il Bayern Monaco. Ma cedere di schianto, in vantaggio 2-0 e con 6 punti di vantaggio sul Napoli, è una leggerezza che sfiora l’autolesionismo.