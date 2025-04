Calcio Lecce-Venezia finisce 1-1

finisce 1-1 la sfida salvezza fra Lecce e Venezia. Primo tempo frizzante,ma i gol non arrivano. Il Lecce mantiene il pallino del gioco, il Venezia trema per alcune mischie in area su azione di Calcio d'angolo. Al 41', però, l'occasione è per il Venezia: Yaboah tira alto da buona posizione. Dopo l'intervallo, veneti in campo più determinati. E proprio in apertura di ripresa (50') un autogol sblocca la gara: cross di Zerbin, Gallo mette nella sua porta. Lecce all'arrembaggio:pari Baschirotto (65'). Leggi su Servizitelevideo.rai.it 14.271-1 la sfida salvezza fra. Primo tempo frizzante,ma i gol non arrivano. Ilmantiene il pallino del gioco, iltrema per alcune mischie in area su azione did'angolo. Al 41', però, l'occasione è per il: Yaboah tira alto da buona posizione. Dopo l'intervallo, veneti in campo più determinati. E proprio in apertura di ripresa (50') un autogol sblocca la gara: cross di Zerbin, Gallo mette nella sua porta.all'arrembaggio:pari Baschirotto (65').

