Incidente mortale nel Tarantino | auto sbanda e si schianta contro un albero Morti 4 giovanissimi al ritorno da una festa

Tarantino, intorno alle 2.30. A quanto emerge dalle prime ricostruzioni, la macchina su cui viaggiavano – una Fiat Idea – sarebbe finita fuori strada all’uscita da una curva, sbandando, ribaltandosi e schiantandosi contro un albero. L’Incidente è avvenuto vicino alla centrale Enel di Lizzano. Le vittime, due estratte dalle lamiere della vettura e altre due trovate sbalzate fuori dall’abitacolo per il violento impatto, sono quattro ragazzi che tornavano da un locale di Taranto dopo aver festeggiato il compleanno di uno di loro. I ragazzi erano Giorgio Massaro, operaio di 22 anni che era alla guida del mezzo, Paolo Marangi, 19enne di Sava, e due studentesse 16enni, Giorgia Narducci di Torricella e Anita Di Coste di Manduria. Ilfattoquotidiano.it - Incidente mortale nel Tarantino: auto sbanda e si schianta contro un albero. Morti 4 giovanissimi al ritorno da una festa Leggi su Ilfattoquotidiano.it Nella notte ennesima tragedia stradale nel pugliese: quattro giovani ragazzi, di età compresa tra i 16 ed i 22 anni, hanno perso la vita sulla strada provinciale 110 che collega Lizzano a Faggiano, nel, intorno alle 2.30. A quanto emerge dalle prime ricostruzioni, la macchina su cui viaggiavano – una Fiat Idea – sarebbe finita fuori strada all’uscita da una curva,ndo, ribaltandosi endosiun. L’è avvenuto vicino alla centrale Enel di Lizzano. Le vittime, due estratte dalle lamiere della vettura e altre due trovate sbalzate fuori dall’abitacolo per il violento impatto, sono quattro ragazzi che tornavano da un locale di Taranto dopo aver festeggiato il compleanno di uno di loro. I ragazzi erano Giorgio Massaro, operaio di 22 anni che era alla guida del mezzo, Paolo Marangi, 19enne di Sava, e due studentesse 16enni, Giorgia Narducci di Torricella e Anita Di Coste di Manduria.

Incidente mortale nel Tarantino: auto sbanda e si schianta contro un albero. Auto contro un albero, morti 4 giovani nel Tarantino. Taranto, auto si schianta contro un albero: morti 4 giovani. Tragedia nella notte a Lizzano: auto finisce contro un albero, morti 4 giovanissimi. Uno di loro aveva festeggiato il compleanno. Auto contro un albero, 4 giovani morti nel tarantino. Incidente nel Tarantino tra Faggiano e Lizzano, 4 giovani morti: auto si ribalta e finisce contro un albero. Ne parlano su altre fonti

Auto finisce fuori strada, si ribalta e si schianta contro un albero: morti 4 ragazzi - L'incidente mortale è avvenuto tra Faggiano e Lizzano. Due delle vittime sono state sbalzate fuori dalla vettura, mentre le altre due sono state estratte dai Vigili del fuoco ... (msn.com)

Incidente mortale in provincia di Taranto: un’auto si è schiantata contro un albero - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Auto contro un albero, morti quattro giovanissimi nel tarantino - TARANTO (ITALPRESS) – Incidente mortale sulla strada provinciale che collega Faggiamo e Lizzano, nel Tarantino, dove quattro giovani sono morti dopo che con la loro auto, sono finiti fuori strada riba ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)