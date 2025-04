Milano turisti derubati in centro | scattano cinque arresti

Milano, 6 aprile 2025 – Doppia operazione della polizia contro i furti in centro. cinque persone sono state arrestate con le accuse di tentato furto aggravato in concorso e furto aggravato dagli agenti della sesta sezione della squadra mobile: si tratta di tre peruviani e due marocchini. Il primo intervento I poliziotti sono entrati in azione ieri pomeriggio, sabato 5 aprile, verso le 14.30 dopo aver notato un 39enne sudamericano in piazza Castello, nei pressi di un locale all’angolo con Foro Bonaparte, intento a scambiarsi cenni d’intesa con due complici che lo seguivano a distanza. I tre puntavano con chiarezza i bagagli di una coppia di turisti. A un certo punto il 39enne è entrato all’interno del ritrovo, piazzandosi strategicamente vicino alle valigie e agli altri accessori nelle immediate vicinanze dei bagagli di una coppia. Ilgiorno.it - Milano, turisti derubati in centro: scattano cinque arresti Leggi su Ilgiorno.it , 6 aprile 2025 – Doppia operazione della polizia contro i furti inpersone sono state arrestate con le accuse di tentato furto aggravato in concorso e furto aggravato dagli agenti della sesta sezione della squadra mobile: si tratta di tre peruviani e due marocchini. Il primo intervento I poliziotti sono entrati in azione ieri pomeriggio, sabato 5 aprile, verso le 14.30 dopo aver notato un 39enne sudamericano in piazza Castello, nei pressi di un locale all’angolo con Foro Bonaparte, intento a scambiarsi cenni d’intesa con due complici che lo seguivano a distanza. I tre puntavano con chiarezza i bagagli di una coppia di. A un certo punto il 39enne è entrato all’interno del ritrovo, piazzandosi strategicamente vicino alle valigie e agli altri accessori nelle immediate vicinanze dei bagagli di una coppia.

