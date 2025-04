Aiutatemi il mio cane è scomparso nel nulla | l' appello disperato di Teresa

E' scomparso da 4 mesi, Winnie, un Pastore tedesco a pelo lungo, di 7 anni, a Picciola di Pontecagnano Faiano. Disperata la sua proprietaria, Teresa che chiede aiuto alla redazione per ritrovare il suo amico di zampa. Non perde la speranza, infatti, la donna che chiede a chiunque avesse notizie.

