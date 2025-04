Lapresse.it - Gaza: 15 i morti per raid Israele a Khan Younis, 5 sono bambini

È salito a 15il bilancio degli attacchi israeliani della notte su, nel sud della Striscia di, dovestate colpite una casa e una tenda. È quanto risulta all’ospedale Nasser di, che ha ricevuto i corpi, che fa sapere che le vittime, 5 donne e 5 uomini.Il mese scorsoha posto fine alla tregua con Hamas e ha ripreso la guerra con attacchi aerei e via terra. Ha effettuato ondate di attacchi e ha conquistato territori, sostenendo che in questo modo intende fare pressione sui militanti affinché accettino un nuovo accordo per una tregua e il rilascio degli ostaggi.ha anche bloccato l’ingresso di cibo, carburante e aiuti umanitari. IN AGGIORNAMENTOnega ingresso a 2 deputate GB, ‘sbalordite’Il Regno Unito ha espresso sdegno dopo che le autorità dihanno impedito a 2 parlamentari laburiste di entrare nel Paese per visitare la Cisgiordania occupata.