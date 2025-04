Inter-news.it - Kimmich: «Non ho visto molto l’Inter quest’anno, ma difendono bene»

parla prima della partita tra Bayern Monaco e Inter, andata dei quarti di finale di Champions League. Il capitano tedesco si esprime anche sulla difesa nerazzurra.ATTACCO VS DIFESA – Il prossimo avversario delsarà il Bayern Monaco martedì sera. Si tratta dell’andata dei quarti di finale di Champions League, che si giocherà all’Allianz Arena. Il match di ritorno è invece in programma il 16 a San Siro. Il capitano dei bavaresi, Joshua, ha parlato a RAN a due giorni dallo scontro con i nerazzurri. Le sue parole sui diversi infortuni in squadra (l’ultimo quello di Jamal Musiala) e sulla fase difensiva della squadra di Simone Inzaghi. Questo il suo intervento: «Infortuni possono complicare? Prima giochiamo e poi vediamo cosa succede. Non hoin questa stagione.