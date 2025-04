Calciomercato Milan i rossoneri proveranno il colpo Lucca la prossima estate! Cifre e dettagli

Calciomercato Milan, i rossoneri proveranno il grande colpo in attacco: si tratta di Lorenzo Lucca dall’Udinese! Cifre e dettagli Il Calciomercato Milan si anima con conferme significative sull’interesse per uno dei migliori attaccanti della Serie A. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti dell’Udinese, Lorenzo Lucca, potrebbe rappresentare un’alternativa al messicano Santiago Gimenez, . Calcionews24.com - Calciomercato Milan, i rossoneri proveranno il colpo Lucca la prossima estate! Cifre e dettagli Leggi su Calcionews24.com , iil grandein attacco: si tratta di Lorenzodall’Udinese!Ilsi anima con conferme significative sull’interesse per uno dei migliori attaccanti della Serie A. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti dell’Udinese, Lorenzo, potrebbe rappresentare un’alternativa al messicano Santiago Gimenez, .

