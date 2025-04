Lecce e Venezia non si fanno male | il pareggio non serve a nessuno

pareggio nello scontro salvezza con la squadra salentina che riacciuffa i lagunari con Baschirotto: un punto a testaUn punto a testa e nessuno contento. Lecce-Venezia finisce 1-1: lo scontro salvezza non fa felice Giampaolo, né Di Francesco, con un pareggio che muove troppo poco la classifica.Lecce e Venezia non si fanno male: il pareggio non serve a nessuno (LaPresse) – Calciomercato.itEra una sorta di spareggio con i salentini che potevano approfittare per allungare e i lagunari che avevano l'occasione per fare un bel salto in avanti e avvicinarsi alla quota salvezza. Così non è stato per nessuna delle due, al termine di un match particolarmente equilibrato, in cui nessuna delle due squadre ha prevalso sull'altra a livello di gioco e occasioni.Si decide tutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione in cui il Lecce è partito forte, ma non è riuscito a creare troppe palle gol.

