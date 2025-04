Dzemaili è certo | Il Napoli ha un allenatore da scudetto non ha l’organico dell’Inter ma…

Dzemaili analizza la lotta scudetto che ormai è un affare a due tra Inter e Napoli. Le parole dell’ex giocatoreIntervistato da LA Gazzetta dello Sport, Dzemaili ha detto la sua sulla lotta scudetto, affare a due tra Inter e Napoli.PAROLE – «Difficile da dire. Per la corsa Champions spero con tutto il mio cuore il Bologna. Mi piace l’atteggiamento della squadra, la qualità. Italiano è arrivato con una umiltà incredibile, merita i complimenti. Sta giocando un calcio più verticale. Ha valorizzato ancora di più giocatori forti. E sta facendo meglio di Thiago Motta, lo ha superato. Il Napoli ha un allenatore da scudetto: Conte è uno consapevole delle sue qualità. Non ha l’organico dell’Inter, è vero. Ma una volta che sei lì ci devi credere. Il Napoli sta facendo un campionato super. Internews24.com - Dzemaili è certo: «Il Napoli ha un allenatore da scudetto, non ha l’organico dell’Inter ma…» Leggi su Internews24.com di Redazioneanalizza la lottache ormai è un affare a due tra Inter e. Le parole dell’ex giocatoreIntervistato da LA Gazzetta dello Sport,ha detto la sua sulla lotta, affare a due tra Inter e.PAROLE – «Difficile da dire. Per la corsa Champions spero con tutto il mio cuore il Bologna. Mi piace l’atteggiamento della squadra, la qualità. Italiano è arrivato con una umiltà incredibile, merita i complimenti. Sta giocando un calcio più verticale. Ha valorizzato ancora di più giocatori forti. E sta facendo meglio di Thiago Motta, lo ha superato. Ilha unda: Conte è uno consapevole delle sue qualità. Non ha, è vero. Ma una volta che sei lì ci devi credere. Ilsta facendo un campionato super.

Dzemaili: «La Svizzera ha fame, è una squadra di immigrati. In Italia lavorate male sui giovani e non avete più i Del Piero». Napoli-Barcellona 1-0, decide Dzemaili, ma che papera di Bravo!. Behrami e Dzemaili protagonisti ai Mondiali ci raccontano la crescita del Napoli. IL COMMENTO - Dzemaili: "Quando Lavezzi usciva a Napoli si bloccava la strada, il ciclo di Kvaratskhelia in azzurro era già finito". Che fine hanno fatto? I giocatori del Napoli scomparsi dai radar. L'ex Napoli Sesa e la Svizzera: «Siamo diventati avversari temibili». Ne parlano su altre fonti

Il doppio ex, Dzemaili: “Italiano ha superato Motta, Conte è da scudetto!” - Interessantissima la sfida di domai sera al Dall'Ara. La Gazzetta dello Sport, ha sentito, in merito, il doppio ex Blerim Dzemaili: ... (ilnapolionline.com)

Dzemaili: “Scudetto Napoli? Io ci ho sempre creduto perché…” - Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Blerim Dzemaili, ex tra le altre del Napoli, ha parlato così della lotta scudetto ... (fcinter1908.it)

Dzemaili, ex Napoli: “Scudetto? Ci credevo dal primo giorno di Conte” - L'ex calciatore del Napoli, Blerim Dzemaili, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. "Scudetto? Ci ... (ilnapolionline.com)