Lucca calci e pugni in pieno centro Giovane finisce in ospedale

Lucca, 6 aprile 2025 – Rissa in pieno centro a Lucca, dove due gruppi di ragazzi si sono affrontati nella tarda serata di ieri, sabato 5 aprile. Per motivi apparentemente futili, due giovani si sarebbero scontrati con un gruppetto più numeroso nei dintorni di piazza Napoleone. Ne è nato un diverbio da cui sono scaturite le botte. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 16 anni, colpito con calci e pugni dal branco anche mentre si trovava a terra. Il Giovane è stato trasportato in ospedale in codice giallo, ma è stato dimesso poco dopo perchè le sue condizioni non destavano preoccupazioni. Sull’episodio indagano i carabinieri. Sul posto sono presenti numerose telecamere di videosorveglianza che potrebbero aiutare i militari a ricostruire quanto accaduto e, soprattutto, ad individuare gli aggressori che poi si sono dileguati. Lanazione.it - Lucca, calci e pugni in pieno centro. Giovane finisce in ospedale Leggi su Lanazione.it , 6 aprile 2025 – Rissa in, dove due gruppi di ragazzi si sono affrontati nella tarda serata di ieri, sabato 5 aprile. Per motivi apparentemente futili, due giovani si sarebbero scontrati con un gruppetto più numeroso nei dintorni di piazza Napoleone. Ne è nato un diverbio da cui sono scaturite le botte. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 16 anni, colpito condal branco anche mentre si trovava a terra. Ilè stato trasportato inin codice giallo, ma è stato dimesso poco dopo perchè le sue condizioni non destavano preoccupazioni. Sull’episodio indagano i carabinieri. Sul posto sono presenti numerose telecamere di videosorveglianza che potrebbero aiutare i militari a ricostruire quanto accaduto e, soprattutto, ad individuare gli aggressori che poi si sono dileguati.

Lucca, calci e pugni in pieno centro. Giovane finisce in ospedale. Aggredito in pieno giorno nel suo bar. ‘Mi ha dato calci e pugni, poi è fuggito via con soldi e bottiglie’. Andrea Palmeri celebrato allo stadio dagli ultras. Torino, calci e pugni alla drag queen in pieno centro: “Erano in venti e dicevano: con quella parrucca cosa t…. Botte e calci a due coppie e le rapinano, cinque arrestati. Ecco i nomi. Calci e pugni fuori da scuola, aggredito alle medie un ragazzino di 12 anni. Ne parlano su altre fonti

Lucca, calci e pugni in pieno centro. Giovane finisce in ospedale - La rissa sarebbe scoppiata tra due gruppi di ragazzi. Ad avere la peggio è stato un sedicenne, ricoverato in ospedale in codice giallo ... (lanazione.it)

Aggredito in pieno giorno nel suo bar. ‘Mi ha dato calci e pugni, poi è fuggito via con soldi e bottiglie’ - Il racconto di Maggini, titolare del Bir Bar in via Fratti di Viareggio: “Sono stati giorni dolorosi, ma voglio denunciare” ... (msn.com)

Ragazzi aggrediti dal branco in piazza Napoleone: uno preso a calci e a pugni finisce in ospedale - L'episodio ieri sera (5 aprile) davanti a decine di passanti: sul posto ambulanza e carabinieri. Sospetti sul gruppo anche per un altro ferito ... (luccaindiretta.it)