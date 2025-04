Lecce-Venezia 1-1 | il tabellino

Lecce-Venezia 1-1 MARCATORI: 50` aut. Gallo (V), 65` Baschirotto (L) Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert (68` Veiga), Baschirotto, Gaspar, Gallo. Leggi su Calciomercato.com 1-1 MARCATORI: 50` aut. Gallo (V), 65` Baschirotto (L)(4-2-3-1): Falcone; Guilbert (68` Veiga), Baschirotto, Gaspar, Gallo.

Pari e patta al Via del Mare: Lecce-Venezia finisce 1-1. Pareggio tra Lecce e Venezia: 1-1 al Via del Mare. Lecce-Venezia 1-1. Fischi ingrati al Via del Mare: Baschirotto la riprende ma niente rimonta. Lecce-Venezia diretta: spingono i salentini.

