Salvini rieletto segretario della Lega | l' acclamazione e il bagno di folla

Salvini è stato eletto per la terza volta segretario della Lega. «Io credo che si possa acclamare segretario della Lega Salvini premier Matteo Salvini», ha annunciato il presidente del congresso, in corso a Firenze, Giancarlo Giorgetti. Salvini, prima di lasciare il palco, ha detto anche di aver accolto tutte le mozioni presentate e illustrate stamani. Il riconfermato segretario per acclamazione si è concesso un bagno di folla tra i deLegati, che a centinaia si sonno messi in fila per salire sul palco della presidenza per salutare Salvini e farsi un selfie con lui. Anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che ha presieduto il congresso, è stato salutato da decine di militanti, concedendosi per i selfie. Il generale Roberto Vannacci, neo iscritto alla Lega, invece, in platea, ha salutato numerosi deLegati e scattato foto con loro. Iltempo.it - Salvini rieletto segretario della Lega: l'acclamazione e il bagno di folla Leggi su Iltempo.it Matteoè stato eletto per la terza volta. «Io credo che si possa acclamarepremier Matteo», ha annunciato il presidente del congresso, in corso a Firenze, Giancarlo Giorgetti., prima di lasciare il palco, ha detto anche di aver accolto tutte le mozioni presentate e illustrate stamani. Il riconfermatopersi è concesso unditra i deti, che a centinaia si sonno messi in fila per salire sul palcopresidenza per salutaree farsi un selfie con lui. Anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che ha presieduto il congresso, è stato salutato da decine di militanti, concedendosi per i selfie. Il generale Roberto Vannacci, neo iscritto alla, invece, in platea, ha salutato numerosi deti e scattato foto con loro.

