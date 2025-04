Alert sui dazi Usa | i distributori di vino americani non vogliono accettare alcun sovrapprezzo

Gamberorosso.it - Alert sui dazi Usa: i distributori di vino americani non vogliono accettare alcun sovrapprezzo Leggi su Gamberorosso.it A rivelare il braccio di ferro tra le due sponde dell'Atlantico è Unione italiana vini, che esorta le aziende italiane a non cedere: “Il sacrificio deve essere comune”

Dazi, sul vino è già braccio di ferro tra produttori italiani e distributori Usa. Vinitaly. UIV: Distributori Usa non vogliono condividere il dazio. Frescobaldi: Imprese italiane non devono cedere. Dazi Usa, allarme per il vino in Italia: gli effetti delle nuove tariffe e le reazioni dei produttori. Lavazza e i dazi di Trump: «Trasferiremo negli Usa il 100% della produzione per il mercato americano». Dazi Usa: le reazioni del mondo del vino e dell’agroalimentare d’Italia alle tariffe di Trump. Dazi Usa, mondo agroalimentare in allarme. Lollobrigida, 'evitare isterismi'. Ne parlano su altre fonti

Vino. Dazi Usa? Riccardo Pasqua: scendiamo a patti con i distributori - Il ceo dell’omonimo gruppo vinicolo svela la strategia per il mercato statunitense, dove l’azienda cresce del 37%. Esportazioni in 71 paesi. Ricavi per 63,5 mln di euro ... (italiaoggi.it)

Usa, entrati in vigore i dazi al 25% su acciaio e alluminio - I dazi doganali del 25% su acciaio e alluminio, voluti da Donald Trump, sono entrati in vigore segnando una nuova fase nella guerra commerciale tra gli Stati Uniti e i suoi principali partner ... (ansa.it)

Dazi: Urso, agire prima di reagire, ulteriori dazi sarebbe trappola per tutti - a un'interrogazione Pd sull'impatto per le imprese derivante dai preannunciati dazi Usa. Per Urso, inoltre, e' necessario "far valere le nostre ottime relazioni con l'Amministrazione americana per ... (ilsole24ore.com)