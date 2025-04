Lapresse.it - Lecce-Venezia 1-1, veneti restano a -5 dai pugliesi

hanno pareggiato per 1-1 nell’anticipo dell’ora di pranzo della 31esima giornata di serie A, in una sfida importante per il discorso salvezza. Dopo un primo tempo di sostanziale parità, a rompere gli equilibri ci ha pensato al 50? un autogol di Gallo che ha portato in vantaggio ildopo un tiro velenoso di Gytkjaer. La superiorità dei lagunari dura però soltanto un quarto d’ora e al 65? iltrova il pareggio con una rete di Baschirotto sugli sviluppi di un corner. Il finale è concitato da entrambe le parti ma al triplice fischio dell’arbitro Piccinini le due squadre si devono accontentare di un punto ciascuna.Ilal momento resta fuori dalla zona retrocessione a 26 punti e +3 sull’Empoli chiamato a giocare in casa contro il Cagliari, mentre ilresta in penultima posizione con 21 punti e a -5 daial momento salvi.