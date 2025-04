Oasport.it - LIVE Cobolli-Baez 6-4, 3-2, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: l’azzurro poteva brekkare ancora nel 2° set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-GRIEKSPOOR DALLE 16.000-15 Comanda alla grande con il drittoe chiudedi volo! Padrone del campo!4-2 Rimbalza come peggio nonla palla nel campo diattacca di dritto e approfitta chiudendo di volo! Game fondamentale!40-30 PRENDE IN MANO lo scambio con il dritto e con coraggiodi dritto!30-30 Che regalo diin palleggio di dritto!15-30 Si ferma in rete stavolta il recupero in cross del.15-15 Favoloso cross di dritto vincente diin corsa!0-15 Esce di poco il dritto lungoriga carico.adesso è di nuovo solido.3-2 Aveva fatto tre quarti di punto con il lungoriga di dritto, ma ha finito per perderlo con un mezzo pasticcio vicino alla rete.40-30 No, si allunga anche questo rovescio.