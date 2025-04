Lecce-Venezia 1-1 Baschirotto salva Giampaolo | Di Francesco fermo al pari

Leggi su Sololaroma.it

Prosegue senza alcun tipo di sosta la 31° giornata di Serie A, che ci sta regalando gol e spettacolo. La domenica calcistica italiana si è aperta con il lunch match delle 12:30, che ha messo contrapposte due squadre che stanno lottando per la salvezza. Stiamo parlando di, affrontatesi allo stadio Via del Mare. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-1, che non agevola nessuna delle due squadre.Dopo un primo tempo scialbo di occasioni, nella ripresa il copione cambia radicalmente. Gli ospiti, infatti, passano in vantaggio al 50? grazie all’autorete di Antonino Gallo, che infila il pallone nella sua porta sugli sviluppi di calcio di punizione. I salentini, però, non mollano e trovano il definitivoal 65? con Federico, abile a colpire di testa sul calcio d’angolo perfettamente battuto da Johann Helgason.