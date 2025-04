Futuro di Antonio Conte | tra Napoli Milan e Juventus

Nel suo editoriale su Sportitalia, Tancredi Palmeri ha analizzato il Futuro di Antonio Conte, sottolineando come la permanenza al Napoli non sia affatto scontata. Il tecnico, deluso dal mercato e in attesa di garanzie concrete da parte della società, deciderà il suo destino solo a fine stagione, dopo un confronto diretto con il presidente Aurelio De Laurentiis.Secondo Palmeri, una corte esterna potrebbe diventare determinante soltanto nel caso in cui il Napoli non riesca a offrire sufficienti rassicurazioni. Tuttavia, il Milan — considerata l'attuale confusione a livello dirigenziale — non sarebbe una destinazione appetibile per Conte, che rifletterebbe a lungo prima di accettare una situazione così instabile.Diverso il discorso relativo alla Juventus.

