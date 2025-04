Addio al piccolo Davide | Ora portai finalmente correre a perdifiato

Davide Lanfranchi, ma in così pochi anni è riuscito a lasciare un segno profondo in chiunque lo abbia incontrato. Sempre sorridente, sempre dolce, capace di comunicare la gioia anche nei momenti più difficili, si è spento nelle scorse ore circondato dall'affetto immenso della. Bresciatoday.it - Addio al piccolo Davide: "Ora portai finalmente correre a perdifiato" Leggi su Bresciatoday.it Aveva solo 11 anniLanfranchi, ma in così pochi anni è riuscito a lasciare un segno profondo in chiunque lo abbia incontrato. Sempre sorridente, sempre dolce, capace di comunicare la gioia anche nei momenti più difficili, si è spento nelle scorse ore circondato dall'affetto immenso della.

Addio al piccolo Davide: "Ora portai finalmente correre a perdifiato". Addio a Davide, si spegne il sorriso del bambino di 11 anni: lutto a Cazzago San Martino. Borgonovo, addio commosso al piccolo Davide e appello per la ricerca contro i tumori. Acquasanta, l’addio al piccolo Davide: una comunità intera piegata dal dolore. Dodicenne morto mentre giocava a basket, altri due indagati: al via incidente probatorio. L’addio al piccolo Tommaso Pioli. In aria palloncini bianchi e celesti. Ne parlano su altre fonti

Addio a Davide, si spegne il sorriso del bambino di 11 anni: lutto a Cazzago San Martino - Davide Lanfranchi è scomparso dopo una lunga malattia. Circondato dall’amore della sua famiglia, ha lasciato un segno profondo anche nella comunità di Capriolo: i funerali si svolgeranno il 7 aprile ... (msn.com)

La storia di Davide, il piccolo di Piscopio morto tra visioni celestiali - Il lavoro, edito da Libritalia, è stato presentato nella Casa della Cultura, alla presenza di un nutrito pubblico ... (zoom24.it)

Ancelotti e il futuro: "Addio al Real Madrid? Non decido io. Mio figlio Davide diventerà un allenatore bravo" - il possibile addio ai Blancos e cosa farà dopo aver chiuso la carriera da allenatore. Ma non solo, ha dato un parere positivo anche sul figlio Davide, oggi suo collaboratore e in Spagna inserito ... (calciomercato.com)