Inter-news.it - Radu e il palo salvano il Venezia, a Lecce pari che non accontenta

Leggi su Inter-news.it

La partita trafinisce 1-1 al Via del Mare. L’ex Interancora protagonista nella partita che si è giocata alle 12.30.CHE NON– Al Via del Mare, scontro diretto per la salvezza tra ilquartultimo a quota 25 punti e ilpenultimo a 20. Insomma, una sorta di “si salvi chi può”. Inoltre, le due squadre non vincono da tantissimo tempo: ildal 31 gennaio, mentre i lagunari addirittura dal 22 dicembre. La partita è giocata con una discreta intensità. I salentini partono molto forti e nei primi minuti impensieriscono la porta dicon un paio di occasioni create da Krstovic e Pierotti. Poi con il progredire della partita, la squadra di Marco Giampaolo cala un po’ di ritmo. Al 25? ci prova di testa Kike Perez, ma facile per Falcone che blocca in presa.