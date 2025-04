Ho comprato un pollo allo spiedo con patate ma sono andata a riportarlo indietro perché sembrava ‘strano’ Ho fatto una figura tremenda | la storia di Shannon

Avete presente quando una fa una brutta figura che però fa ridere? È successo all'utente TikTok Shannon (@styloversub) che ha poi postato un video dove racconta tutto. Protagonista della figuraccia è un pollo allo spiedo. La faccenda è semplice: Shannon va in rosticceria a compra un pollo con patate. Va a casa ma non appena sbircia dentro la confezione pensa che quel pollo abbia qualcosa che non torna, qualcosa di "strano". Il suo video inizia così: "Se avete bisogno di sentirvi meglio con voi stessi, una volta ho restituito un pollo allo spiedo perché sembrava strano. sono andata al banco clienti e ho detto: 'Questo pollo è deformato. C'è qualcosa che non va'", racconta mentre si trova seduta nella sua auto. I dipendenti della rosticceria l'hanno osservata e hanno risolto il 'mistero' in pochi secondi: "Mi hanno guardata e hanno detto, 'Signora, è solo messo al contrario nella confezione'".

