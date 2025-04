Bergamonews.it - Frontale tra auto e moto sui tornanti di Parzanica: grave 18enne

Leggi su Bergamonews.it

. Uno scontrotra unadi grossa cilindrata e un’si è verificato in via Belvedere, sulla strada ache conduce a, nella mattinata di domenica 6 aprile, intorno alle 11.4o.La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma sembra che un, residente nel Bresciano, alla guida di una Yamaha abbia invaso su una curva la corsia opposta per cause ancora da accertare, finendo per impattare una Bmw nera che giungeva in direzione contraria.Il giovane è rimastomente ferito, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo e che ha fatto rientro all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso. A bordo dell’tre persone sopra i sessant’anni. Nessuno di loro ha subito gravi conseguenze: solo una donna è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Iseo.