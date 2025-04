Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-04-2025 ore 14:30

Luceverdetrovati dalla redazione sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare perintenso tra la Casilina e l'appia e di seguito tra la Ardeatina e la via del Mare intenso è rallentato ilsulla via Pontina tra via di Decima e Castelno in direzione Latina a Montesacro rallentamenti in viale Carnaro per un incidente avvenuto all'altezza di via Adamello chiusa piazza Certaldo all'altezza di via Vaiano per lavori urgenti alle condutture dell'acqua nel centro disi stanno svolgendo la corsa Run for autism and fino alle 14 chiuso in via dei Cerchi e Piazza della Bocca della Verità e bici in rosa con conseguente chiusura di via delle Terme di Caracalla Piazza di Porta Capena e Piazza del Colosseo si svolge in piazza San Pietro il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità fino alle 13:30 divieto di transito su via di Porta Angelica via dei Corridori via della Conciliazione e su limitrofe per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito